İnönü ve Fırat Üniversiteleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya İnönü Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi arasında kurumsal fayda sağlama adına eğitim-öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Fırat Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz ve Fırat Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zincirli katıldı.

İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi arasındaki ortak eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve Ar-Ge faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu kapsayan protokolü, İnönü Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş imzaladı.

Her iki üniversitenin belirleyecekleri öncelikli alanlar başta olmak üzere ortak araştırma projeleri, eğitim iş birlikleri, kurumsal iş birlikleri, kariyer merkezi çalışmaları, kütüphanelerin kullanımı alanlarında iş birliğini sağlamaya yönelik çalışmaların gerçekleştirileceğinin yer aldığı protokolde, taraflar arasında bilimsel araştırma ve teknoloji konularında fikir birliğinin ve alışverişinin yapılması kararlaştırıldı.

Protokolde komşu ve kardeş iki şehrin üniversitelerinin ortak geleceğin inşa edilmesinde iş birliği halinde çalışmalar yapacağı vurgulanırken, ayrıca mevcut ilişkilerin geliştirilerek birlikte yapılacak proje ve araştırmaların sonuçlarının ortak kullanımının sağlanacağı ve bunların yayımlanacağı, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ile bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşacağı belirtildi.

Tören karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.