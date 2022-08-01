İnönü Üniversitesi’nin ’Medya Analiz Raporu’ yayımlandı

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını içeren Malatya İnönü Üniversitesi 2022 Yılı Medya Analiz Raporu yayımlandı. Rapora göre, İnönü Üniversitesi 2022 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 18 bin 959 haberle yerel ve ulusal medyada yer aldı. Rapora göre, söz konusu dönemde medyada yayımlanan haberlerden 4 bin 630 habere İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Uygulama Birimi İnühaber Merkezi kaynaklık etti.

AjansPress Medya Takip Merkezi’nden alınan veriler dikkate alınarak hazırlanan Medya Analiz Raporu’na göre İnönü Üniversitesi 2022 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 18 bin 959 haberle yerel ve ulusal medyada yer aldı. Basının yanı sıra İnühaber Merkezi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün medyada yer alan haberlerin kaynak gösterildiği rapora göre İnühaber Merkezi’nin 2022 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 4 bin 630 habere kaynaklık ettiği görüldü.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Medya Analiz Raporu için hazırladığı takdim yazısında, “Üniversitemizin medyadaki görünürlüğünü artırmak suretiyle kurumsal imaj ve itibarını güçlendirmeye ilişkin çalışmalarda fedakarca hareket eden Kurumsal İletişim Birimimize ve İnühaber Uygulama Atölyesi’nde gönüllü çalışan öğrencilerimize ise ayrıca teşekkür ediyor, üstün görev bilinciyle yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Medya Analiz Raporu’nda İnönü Üniversitesi’nin medyadaki durumunun ve görünürlüğünün gerçekçi ve bilimsel bir anlayışla analiz edilmesi amaçlanıyor. Medya Analiz Raporu’nda, mecralara göre haberlerin günlük dağılımı, kategorilere göre haberlerin günlük dağılımı, haberlerin yönelimine göre günlük dağılımı, haberlerin kaynağına göre günlük dağılımı, haberlerin kategoriler açısından yönelimine göre günlük dağılımı, aylara göre genel görünüm, genel değerlendirme kategorilerine yer verildi.

Raporda, İnönü Üniversitesi’nin medyada toplam 18 bin 959 haberin yer aldığı görüldü. Bu haberlerin yüzde 68.12’si olumlu, yüzde 31.33’ü nötr ve yüzde 0.2’si eleştiri içerik taşıdığı görüldü. Medya Analiz Raporu’na https://www.inonu.edu.tr/kurumsaliletisim/menu/21156/nisan-mayis-haziran linkinden ulaşılabileceği kaydedildi.