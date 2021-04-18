İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Avrupa Birliği projelerine katılmanın önemine değinerek, “Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan, neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır” dedi.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından “Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci” semineri gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen seminere konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Külah katıldı. Külah, “Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci” hakkında bilgi verdi.

BAP Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine katılmanın önemine değinerek, “Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan ve neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır. Üniversitemizde bununla ilgili olarak bir seri çalışmayı sürekli yapacağız” şeklinde konuştu.

“Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvurusu Süreci” konusunda projesinden ve başvuru sürecindeki deneyimlerinden söz eden Prof. Dr. Haluk Külah, 2007 ve 2013 yıllarında sözü edilen projelere değişik araştırmalarla başvurduklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

2014 yılında “Kafatası İçerisine Gömülü İşitme Cihazlarının Geliştirilmesi” projesiyle katıldıklarını aktaran Külah, projenin kabul edildiğini fakat mülakatta olumsuz sonuç aldıklarını kaydetti.

Külah, dördüncü başvuru sonucunda projelerinin kabul edildiğini vurgulayarak, ERA Projelerine başvuracaklar için, “ERA Projeleri’nin sizden istedikleri yüksek riskli ve yüksek kazançlı projelerdir. Tamamen çığır açıcı özelliği olmasını bekliyorlar ve o projeyi Avrupa sınırları içerisinde yapabilecek birisi varsa bunun sizin olduğunuzu göstermenizi istiyorlar. Tamamen bilimsel proje istiyorlar, ticarileşme, son ürün ya da patent gibi endişeler yok” önerilerinde bulundu.

Külah, ERA Projeleri özelinde başvuru yapacak kişilerin, başvurulan alanda yetkinliği gösteren çalışmaların özgeçmişinde belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

Başvuru sürecindeki raporları hazırlamak için profesyonel destek ve danışmanlardan faydalanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Külah, danışmanlardan alınan geri bildirimlerin faydalı olacağını kaydetti.