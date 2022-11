İnönü Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı açılışı

Malatya İnönü Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Gençlerimize verdiğimiz eğitim ile ulusal kalkınma ve refaha katkıda bulunmayı, onlara milli, manevi ve evrensel değerler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi 47’nci akademik yılı açılış töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin 47 yıllık geçmişinin olduğunu ulusal ve uluslararası büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “1975 yılında kurulan üniversitemiz 47 yıllık köklü ve güçlü geçmişinde verdiği eğitim-öğretim, ürettiği bilimsel bilgi ve topluma sunduğu hizmetlerle ülkemizin yükseköğretim hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlamış, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde etmiştir” şeklinde konuştu.

Geleceği ve değişimi dikkate alan bir eğitim sistemini esas aldıklarını ifade eden Kızılay, “ Gençlerimize verdiğimiz eğitim ile ulusal kalkınma ve refaha katkıda bulunmayı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yeterliliklere göre hazırlamayı, onlara milli, manevi ve evrensel değerler kazandırmayı, onları teknoloji kullanımı ve bilişim konusunda yetkin hale getirmeyi ve onların mükemmeliyeti hedefleyecek bir vizyona sahip olmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Uygulamalı eğitimi her alanda yaygınlaştırıyor, geleceği ve değişimi dikkate alan bir eğitim sistemini esas almaktayız” diye konuştu.

“Üniversitemiz, dünyanın en güzel yeşil kampüsleri arasında yer almakta”

İnönü Üniversitesinin Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Kızılay, “ Üniversitemiz merkez yerleşkesi, sadece ülkemizin değil dünyanın da en güzel yeşil kampüsleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 1 Teknokent ve 31 Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 1.878’i akademik olmak üzere toplam 6.353 kişiden oluşan nitelikli insan kaynağımız mevcuttur. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitemize kayıtlanan öğrenci sayısı 9.981, toplam öğrenci sayımız ise 36.025’tir. Bu öğrencilerimizin yaklaşık 5.000’i lisansüstü eğitim görmektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında mezun ettiğimiz öğrenci sayısı an itibariyle 7.149’dur. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayımız ise yaklaşık 152 bindir. Üniversitemizde 36’sı ön lisans, 155’i lisans, 151’i yüksek lisans ve 86’sı doktora olmak üzere toplam 428 programda eğitim-öğretim yapılmaktadır” dedi.

Rektör Kızılay, üniversitenin 2022 yılında YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi aldığını ve birçok fakültenin de akreditasyon süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Kızılay, “ 2019 yılından beri TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahibiz. Bu yıl TSE-İSO-EN 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduk. Üniversiteleri derecelendiren iki önemli kuruluş olan The Times Higher Education (THE) ve The SCImago Instutitions Rankings (SCImago) 2022 yılı için yaptıkları sıralamalarda üniversitemiz dünya üniversiteleri arasında en nitelikli yükseköğretim kurumları arasında yer almıştır” şeklinde konuştu.

“Sağlık turizmi artarak devam etmekte”

Sağlık alanında iddialı olduklarını söyleyen Rektör Kızılay, “ İnönü Üniversitesi olarak uluslararası standartlarda hizmet üretmekteyiz. Bin 607 yatak kapasiteli Turgut Özal Tıp Merkezimizde büyük ve riskli ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın önemli bir kısmı Malatya dışından gelmektedir. Sağlık turizmi çerçevesinde ülke dışından merkezimize gelip tedavi olan hasta sayımız artarak devam etmektedir. Hastanemiz, ülkemizin ve dünyanın önemli organ nakli merkezlerinden biridir. Hastanemizde bugüne kadar 3 bin 328 karaciğer, 374 böbrek, bin 364 kök hücre ve kemik iliği, 362 kornea, 10 ince bağırsak ve 5 pankreas nakli yapılmıştır” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise akademik açılış töreninde “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı açılış dersi verdi.

Açılış törenine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vahap Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.