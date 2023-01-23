İnönü Üniversitesine "Türk kültürü" desteği

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. TÜRKSOY ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmaya göre eğitim-öğretim, kültür, sanat, araştırma ve proje alanlarında ortak iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ortaklık sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde, Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından düzenlenen ilk etkinlik “Gala’dan Kale’ye Yiğit Bir Seda: Almas Yıldırım" oldu.

Protokol imza töreni öncesi İnönü Üniversitesi Rektörlük makamında ziyaret gerçekleştirildi. İNÜGAM Müdürü ve İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek ile Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kenan Çarboğa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Genel Sekreter Mustafa Gezer de hazır bulundu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı’ya hediye ve kitap takdiminde bulundu.

Ziyaretin ardından İNÜGAM’da düzenlenen “Gala’dan Kale’ye Yiğit Bir Seda: Almas Yıldırım” adlı etkinlik öncesi TÜRKSOY ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İNÜGAM tarafından düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek ve Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ögr. Gör. Kenan Çarboğa ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

“Gala’dan Kale’ye Yiğit Bir Seda: Almas Yıldırım" başlıklı programın açılış konuşmalarını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, açılış konuşmasında Almas Yıldırım’ın çok kıymetli bir şair ve mücadele insanı olduğunu vurgulayarak, Azerbaycanlı Almas Yıldırım’ın tekrar hatırlanması, yad edilmesi, anılması programı vesilesi ile TÜRKSOY ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan protokole değindi. Kızılay, “TÜRKSOY ile Üniversitemiz arasında bir protokol imzalandı. Yaklaşık bir yıl önce Sultan Bey genel sekreter olduğunda yine kendisini heyetiyle birlikte misafir etmiştik. O zaman da Üniversitemizde ortak yapılacak çalışmaları istişare etmiştik. TÜRKSOY’un gerek eserlerinden gerek sanat eserleriyle kitaplarından burada bir kütüphane, bir bölüm oluşturmayı planlamıştık. Bugün de imzaladığımız bu protokolde, sonrasında hocalarımız ile de istişare ederek netleştireceğimiz belki Nisan, Mayıs ayında belki daha sonra takvim daha da netleşince TÜRKSOY ve İnönü Üniversitemizin ortak paydaşlığında üniversitemizin ev sahipliğinde uluslararası bir sempozyum yapacağız. Tüm Türk devletleri ve Türk dünyasını, bilimsel ve sanatsal olarak farklı yönleriyle değerlendirme imkânını bu uluslararası sempozyumda gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kızılay, TÜRKSOY’un yapacağı farklı etkinliklerde gruplarının Türkiye’ye gelmesi halinde gelecek grupları 21 Mart ya da Ramazan ayının ilk haftası İnönü Üniversitesinde misafir edeceklerini dile getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise işbirliği protokolü hakkında, “Rektörümüz ile TÜRKSOY Teşkilatı ve İnönü Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladık. Hemen ardından işbirliğimizin ilk etkinliğini sizlerle beraber düzenliyoruz. Türk dünyasının zengin kültürünü ve sanatını tüm dünyada geniş kitlelerle tanıtma, gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY teşkilatının bu yıl 30. kuruluş yılının gururunu yaşamaktayız. Her yıl Türk kültürünü zenginleştiren ve dünya kültür hazinesine katkılarda bulunan deha sanat insanlarımız ve onların bizlere bıraktığı kültürel mirası yaşatmaya çalışmakta çeşitliliği etkinliklerle sanatseverlerle buluşturmaktayız. Bugün ise Azerbaycan’ının ünlü şairi Almas Yıldırım’ın anma toplantısı meselesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Azerbaycan’da ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olmuş, Türk dünyasının milli şairleri arasında seçkin yerini alan Almas Yıldırım’ın aziz ruhu karşısında eğilerek onu saygıyla özlemle anıyorum” şeklinde konuştu.

Almas Yıldırım’ın hayatının anlatıldığı belgesel film gösteriminin ardından konuşan, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Erçin Gafarlı, Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a hediye takdiminde bulundu.

Programda TÜRKSOY tarafından basımı yapılan “Almas Yıldırım’dan Seçme Şiirler” kitabında Almas Yıldırım’ın hayatını kaleme alan Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek ise Almas Yıldırım hakkında “O Türk’ün hüzünlü kalemi ya da bulunmayan sesi, kesilmeyen sesi idi” diye konuştu. Şimşek, Yıldırım hakkında geniş bilgiler aktardı.

Program, konuşmacılara plaket takdimi, katılımcılara Almas Yıldırım’ın eserlerinin olduğu kitapların hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.