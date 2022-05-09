İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nin değişik fakülte ve yüksek okullarına sınavla 33 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sınavla alınacak olan 33 profesör ve doçent öğretim üyesi için son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2022 olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu adayların üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra başvuru yapacakları vurgulandı.

Sözü edilen 33 profesör ve doçent öğretim üyesi alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden alınabilecek.