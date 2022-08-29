İnönü Üniversitesi’ne “Marka Tescil Belgesi”

Malatya İnönü Üniversitesi “Marka Tescil Belgesi” aldı.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizin kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda hazırladığı “İnönü Üniversitesi” kurumsal logo ve adı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek “Marka Tescil Belgesi” almıştır. Hayırlı olsun” denildi.