Son Dakika
İnönü Üniversitesi’ne “Marka Tescil Belgesi”
Malatya İnönü Üniversitesi “Marka Tescil Belgesi” aldı.
MALATYA 29.08.2022, 09:41
Malatya İnönü Üniversitesi “Marka Tescil Belgesi” aldı.
İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizin kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda hazırladığı “İnönü Üniversitesi” kurumsal logo ve adı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek “Marka Tescil Belgesi” almıştır. Hayırlı olsun” denildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
26
açık
Sayfalar Tümü