İnönü Üniversitesi’ne hayırsever iş adamından okul desteği

Malatyalı hayırsever iş insanı Mustafa Fuat Kaplan tarafından, İnönü Üniversitesi kampüs alanına yaptırılacak olan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temeli düzenlenen tören ile atıldı.

İnönü Üniversitesi Kampüsü içerisine hayırsever işadamı tarafından yapılacak olan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Törende ilk olarak söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, 5 yıl içerisinde hayırseverler tarafından üniversitelerine 40 yıllık dönemden daha fazla bina yapıldığını belirterek, “Hemşerilerimiz Malatya’mıza yatırım yaptılar, bizleri onure ettiler. Bu merkezimiz iki yönden çok önemli. Birincisi, hemşerimiz tarafından yaptırılıyor, bu başlı başlına çok kıymetli. İkincisi de okul öncesi eğitimde kreş ve anaokulunu içerecek orijinal bir proje. Buradaki projemiz, şehrimize ve ülkemize örnek bir proje. Bu projenin devamında eğitim nasıl olacak. Eğitim için de, Çocuk Gelişim Bölümü Başkanlığında bir ekip oluşturduk. Ekibimiz müfredat çalışması yapıyor, inşallah binamız bitince, öncelikle üniversitenizin 6 bin 200 çalışanının kendi evlatlarına sonra da şehrimizin bütün evlatlarına hizmet edecek bir okul olacak” dedi.

Projeyi hayata geçirecek olan hayırsever iş adamı Mustafa Fuat Kaplan ise, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi önemli görevlerimizden biridir. Eğitme başlama yaşının okuma yazma ile başladığını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Okul öncesi eğitim 0-6 yaş grubu çocuklarımızın temel bilgi ve becerilerinin eğitilmesine yardımcı olan onlara sosyal beceriler, özgüven, karar verme, sorun çözme yeteneğini kazandıran çok önemli bir dönemdir” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, konuşmasında en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, “Her şey ayrıntıda gizlidir. Bazen bir çiviyi önemsemezsiniz. Ama bir çivi bir nal, bir nal bir at, bir yiğit, bir yiğit de bir ülke kurtarır. Buradaki çocuklarımız yetiştiklerinde başta kendilerine, ailelerine, yaşadıkları topluma ve milletlerine ve insanlığa hayırlı bireyler olur temennisinde bulunuyoruz. Hayırsever İşadamlarımızın eğitim ve diğer hayır işlerinde elerini taşın altına koymaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Törende son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş’ta, “Bir insan için hayattaki en büyük erdemlerden birisi kazandığını paylaşmaktır. Bu erdemi gösterebilen insanlara ne mutlu, bu hayatta iyi bir esleğe sahip olabilirsiniz, çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ama bu kazandığınızı başkalarıyla paylaşmadığınız zaman bu dünyadan göçüp gider ve unutulursunuz. Bu erdemi gösteren insanlar gelecek nesiller tarafından da hatırlanmaya devam ederler. İşte bugün bunun çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Mustafa Fuat Beyin şehrimiz için çocuklarımız için ve özellikle geleceğimize yön verecek nesillerimizin yetiştirilmesi için çok önemli olan eğitim konusunda ilimize ve üniversitemize önemli bir hayrı kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kendilerini ve ailesini yürekten tebrik ediyorum. Çünkü bu hayırlar tek başına yapılmaz, karar verirken de tek başınıza karar veremezsiniz, ailenizle paylaşmanız lazım. Böyle bir aileye de sahip olmak büyük bir mutluluktur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.