İnönü Üniversitesi’ne Çevre Yönetim Sistemi belgesi

Malatya İnönü Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

TSE’nin İnönü Üniversitesi’ndeki “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çalışmaları çerçevesinde belgelendirme çalışması tamamlandı. Bu çerçevede İnönü Üniversitesi, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen uluslararası standartlı Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.