İnönü Üniversitesine Çevre Belgesi teslim edildi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni Türkiye’de ilk kez almaya hak kazanan üniversite olan Malatya İnönü Üniversitesine düzenlenen törenle Çevre Yönetim Sistemi Belgesi teslim edildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin’in elinden aldı.

İnönü Üniversitesinin Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan tek üniversite olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Yeşil dönüşümü üniversitemizde belgelemiş olduk tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni 26 Ekim 2022 tarihinde TSE’den almaya hak kazanmıştı.