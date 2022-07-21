İnönü Üniversitesi’ne 10 turuncu bayrak daha

Malatya İnönü Üniversitesi, bu yıl 10 turuncu bayrak daha alarak, toplam ödül sayısını 13’e çıkardı.

Üniversite kampüsleri içerisinde engelli bireylerin eğitim-öğretime ve sosyal yaşama tam, etkin ve eşit katılımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buldu. Buna göre mekânda erişilebilirlik kategorisinde 2020 yılında üç turuncu bayrak ödülü alan İnönü Üniversitesi, bu yıl ise 10 “Turuncu Bayrak” ödülü daha aldı.

İnönü Üniversitesi mekânda erişilebilirlik kategorisinde, Eğitim Fakültesi B Blok, Mühendislik Fakültesi A Blok, Mühendislik Fakültesi D Blok, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi, OSB Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Binası, OSB Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisler Binası, Merkez Kütüphane binalarında Turuncu Bayrak ödülü almayı başardı.

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları neticesinde fiziki mekânlarla ilgili erişilebilirliğin büyük oranda tamamlandığı İnönü Üniversitesinde, bundan sonraki hedefin eğitimde erişilebilirliği temsil eden “Yeşil Bayrak” ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirliği temsil eden “Mavi Bayrak” alanlarında olduğu ifade edildi.