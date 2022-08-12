İnönü Üniversitesi’nden aşure ikramı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, Muharrem ayı dolayısıyla personel ve öğrencilere aşure ikramı yapıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, Muharrem ayı dolayısıyla personel ve öğrencilere aşure ikramı yapıldı. Gençlik Meydanı’ndaki geleneksel aşure etkinliğine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Mustafa Gezer, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hazırladığı aşureler, Rektör Kızılay ve Rektör yardımcıları tarafından personel ve öğrencilere dağıtıldı.