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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis, yaralıların olduğunu açıkladı.
İnönü Üniversitesinde uçurtma şenliği
Malatya İnönü Üniversitesi‘nde Sevgi Evi çocuklarına moral için Uçurtma Şenliği düzenlendi. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından Sevgi Evi’nde kalan çocuklara moral olması amacıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte topluluk üyeleri çocuklar ile uçurtma yaptılar ve top oynadılar. İnönü Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda düzenlenen etkinlik, çocukların İnönü Üniversitesi Kampüsü’nü gezmesi ile sona erdi.
MALATYA 16.04.2022, 18:14
Malatya İnönü Üniversitesi‘nde Sevgi Evi çocuklarına moral için Uçurtma Şenliği düzenlendi. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından Sevgi Evi’nde kalan çocuklara moral olması amacıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte topluluk üyeleri çocuklar ile uçurtma yaptılar ve top oynadılar. İnönü Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda düzenlenen etkinlik, çocukların İnönü Üniversitesi Kampüsü’nü gezmesi ile sona erdi.