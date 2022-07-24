İnönü Üniversitesi’nde tanıtım günleri

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adaylarında bu kez tercih heyecanı başladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

Malatya İnönü Üniversitesi de tercih konusunda öğrencileri çekmek için tanıtımını sürdürüyor. İnönü Üniversitesi web sitesinde, “Geleceğe bizimle hazırlanın” başlığı ile niye İnönü Üniversitesi’nin tercih edilmesi konusunda ayrıntılı bilgi aktarılıyor.

İnönü Üniversitesi bir yandan web sitesinde öğrencilere tercih konusunda yardımcı olurken, diğer yandan da tanıtım günlerine katılarak öğrencilerin kendilerini tercih etmeleri konusunda destek oluyor.

İnönü Üniversitesi Ankara Altındağ Belediyesi Üniversite Tanıtım Günleri’nde yerini aldı. Aday öğrencileri stantta bilgilendiren İnönü Üniversitesi görevlileri, Başkent Millet Bahçesi / Ankara’da açılan stantta öğrencilerin sorularını da cevaplıyor.