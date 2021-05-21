İnönü Üniversitesi’nde sanal sergi

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Şahin tarafından hazırlanmış olan “Heterotopya” kişisel resim sergisi sanal ortamda açıldı.

Pandemi nedeniyle sanal ortamda sanatseverlerin ziyaretine açık olan “Heterotopya” kişisel resim sergisi 25 Mayıs akşamına kadar iznelebilecek.

“İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi” Sanal Sanat Galerisi kapsamında düzenlenen serginin teması “Heterotopya” oldu. Sanal turla gezilebilen sergide “Heterotopya” temalı 20 resim yer alıyor. Fon müziği eşliğinde sanal ortamda sergiyi gezebilen ziyaretçiler, resimlerin üzerine tıklayarak resmi daha yakından inceleme ve resim hakkında bilgi edinebilme fırsatını bulabiliyor.

Sergide “Heterotopya” kavramından ise şöyle söz ediliyor:

“Foucault, heterotopya kavramı ile farklı zaman ve mekanlardaki dünyanın var olmasından, üst üste veya yan yana çakışması ifade ediliyor. Heterotopyaların bir diğer özelliği de zamanın birikmesine bağlı olmalarıdır. Heterotopyalar, kolay ulaşılabilen alanlar olmamakla birlikte, ulaşıldığında dışlanmış hissedilen alanlardır. Bu bağlamda eserler, farklı zaman dilimlerine ait olan görüntüleri tek ama belirsiz mekânda bir araya getirme amaçlanıyor.”

25 Mayıs akşamına kadar sanatseverlere açık olacak olan sergi "https://www.artsteps.com/view/608fb2182b59408be46d2f50?currentUser” adresinden izlenebilecek