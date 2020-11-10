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İnönü Üniversitesi’nde paraşütlü anma

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE PARAŞÜTLÜ ANMA

MALATYA 10.11.2020, 18:20
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İnönü Üniversitesi’nde paraşütlü anma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yılı nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi’nde “10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” gerçekleştirildi. anma programında, İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu paraşüt gösteri de yaptı.

İnönü Üniversitesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, fakülte dekanları ve enstitü müdürleriyle çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu’nun paraşüt gösterisiyle son buldu.
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