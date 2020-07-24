İnönü Üniversitesi’nde ödül töreni düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi’nden 2019-2020 yılında ön lisans ve lisans düzeyinde dereceyle mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan tören, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden birincilik derecesiyle mezun olan Yasemin Bozdemir’in konuşmasıyla devam etti.

Törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, çok sayıda akademik ve idari personel ile dereceyle mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

“44 ülkeden öğrenci mezun oldu"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı konuşmada, bu törenin sadece ön lisans ve lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilerin ödüllerini aldığı sembolik bir tören olduğunu vurgulayarak “İnönü Üniversitesi büyük bir üniversitedir. 6 enstitü, 14 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulumuzdan çok sayıda öğrencimiz bu yıl mezun oldu” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi’nin mezun ordusuna bu yıl 6 binin üzerinde yeni mezun öğrencinin katıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nden sadece Türkiye’den değil, dünyanın 44 farklı ülkesinden uluslararası öğrencinin mezun olduğunun altını çizdi. Dereceyle mezun olan öğrencilerin büyük İnönü Üniversitesi ailesinin en başarılı temsilcileri olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Sizleri yetiştiren hocalarımızı ve tüm mezun olan öğrencilerimizi ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum; yolunuz ve önünüz açık olsun, tüm üstün başarılar sizinle olsun” diye konuştu.

Tören, lisans ve ön lisans programlarını ilk üçe girerek dereceyle bitiren öğrencilerin ödüllerini almasıyla son buldu.