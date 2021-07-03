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İnönü Üniversitesi’nde kişisel veri titizliği

Malatya İnönü Üniversitesi, hizmet içi eğitimi düzenleyerek, kişisel veri konusuna titiz davrandığını gösterdi.

MALATYA 03.07.2021, 11:55
İnönü Üniversitesi’nde kişisel veri titizliği

Malatya İnönü Üniversitesi, hizmet içi eğitimi düzenleyerek, kişisel veri konusuna titiz davrandığını gösterdi.

İnönü Üniversitesi’nde kişisel veri işleme envanteri ile kişisel veri saklama ve imha politikası oluşturmak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu uzman personelinin katılımıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleştirilen eğitime, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan ile akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.

Eğitimde katılımcılar Kişisel Verileri Koruma Kurumu uzman personeli tarafından ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilirken, ayrıca bu eğitimin İnönü Üniversitesinde ilgili kanun kapsamında yapılacak çalışmalar için önem taşıdığı vurgulandı.
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