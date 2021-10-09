İnönü Üniversitesi’nde HEGEM arasında protokol

Malatya İnönü Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, HEGEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Ada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve vakıf yöneticileri katıldı.

Protokol, İnönü Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) adına ise Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Ada tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, İnönü Üniversitesi ile HEGEM Vakfı ortaklığında suç mağdurları ve faillerinin yeniden sosyal uyumuna yönelik etkin hizmet modelleri geliştirileceği ve uygulanacağı, ayrıca belirlenmiş resmi amaçları ve örtüşen faaliyet konuları bağlamında ortaklaşa bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif faaliyet projelerin gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği içerisinde olunacağı belirtildi.

Akademik yılı açılış töreni 13 Ekim’de

Bu arada, Malatya İnönü Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim akademik yılı açılış töreni 13 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.