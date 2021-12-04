banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

İnönü Üniversitesi’nde Engelsiz Kütüphane hizmette

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Engelsiz Kütüphane Projesi” kapsamında görme engelli öğrenci ve personellerin basılı ortamdaki materyali tarayıp sesli olarak dinlemesi ve okuması için tarama ve okuma sistemi kuruldu.

MALATYA 04.12.2021, 10:57
İnönü Üniversitesi’nde Engelsiz Kütüphane hizmette

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Engelsiz Kütüphane Projesi” kapsamında görme engelli öğrenci ve personellerin basılı ortamdaki materyali tarayıp sesli olarak dinlemesi ve okuması için tarama ve okuma sistemi kuruldu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü iş birliğinde kurulan sistem, İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile Hukuk Fakültesi ve İslami İlimler Kütüphanesinde hizmete girdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay engelli öğrenci ve personellerin kullanımına açılan merkez kütüphanedeki sistemi yerinde inceledi. Merkez kütüphanenin zemin katında gerçekleştirilen programa, Rektör Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nezihe Üstüner, Bilgi İşlem Daire Başkanı Bünyamin Kuzu, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, Üniversite Engelli Öğrenci Temsilcisi Taner Çelik ile idari personel ve engelli öğrenciler katıldı.

Merkez kütüphane zemin katında sistemi kullanan engelli öğrencilerin uygulamalarını yerinde inceleyen Rektör Kızılay, engelli bireylere en güzel hediyeyi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Bugün kütüphanemizdeki dört yeni bilgisayarın görme engelli kardeşlerimizin hizmetine sunulmasından memnuniyet duyuyorum. Sizlerin bu sistemlerle başarılı okumalar yapmasını temenni ediyorum. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlere hayatınızı kolaylaştıracak en güzel hediyelerden birini vermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

“Engelsiz Üniversite” anlayışı çerçevesinde İnönü Üniversitesi’nde çalışmalarının sürdüğünü ve bu çalışmaların kapsamının daha da geliştirileceğini belirten Rektör Kızılay, konuşmasının sonunda bu sistemin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnönü Üniversitesi olarak üniversitemizde çalışan personel ve eğitim gören öğrencilerimizin fiziki mekânlarda, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri her türlü engelin aşılması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda hizmete giren sistem hakkında bilgiler veren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nezihe Üstüner, Bilgi İşlem Daire Başkanı Bünyamin Kuzu ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, kütüphanelerde bulunan bilgisayarlarda Jaws ekran okuma programı, ekran kabartma cihazı, yazı büyütme, taranan metni insan sesine dönüştürme ve Braille alfabesi kabartmalı klavyenin yer aldığını belirttiler.

Program sonunda ayrıca sistemin bu özellikleri ile görme engelli bireylerin eğitim sürecinde basılı ve dijital ortamdaki bir materyali rahatlıkla okuyabileceği ifade edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7