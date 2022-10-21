İnönü Üniversitesi’nde devir teslim töreni

Malatya İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Durhan, görevini Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra Tahtalı’ya teslim etti.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlük makamında gerçekleşen törene, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Durhan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Tahtalı’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Durhan, görevi devralan Tahtalı’ya çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tahtalı ise Durhan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.