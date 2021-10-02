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İnönü Üniversitesi’nde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere 111 öğrenci alınacak.

MALATYA 02.10.2021, 09:43
İnönü Üniversitesi’nde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere 111 öğrenci alınacak.

2021-2022 akademik yılında üniversitenin bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici işlerde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı öğrenci alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle belirtilen şartları taşıyan öğrenciler için, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilme yasası gereği İnönü Üniversitesi’nin değişik 10 birimlerinde çalıştırılmak üzere 111 öğrenci alınacak.

Çalışmak isteyen öğrencilerin İnönü Üniversitesi’nin web sitesinde ilgili kısmı tıklayarak kendi şifreleri ile giriş yapıp en geç 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ya kadar İş Başvuru Formu’nda istenilen bilgileri eksiksiz doldurmaları ve formu kaydetmeleri gerektiği bildirildi.

Öğrencilerin başvuru yapmadan önce başvuru yapacak öğrencilerde aranacak şartları mutlaka okumaları gerektiği vurgulandı.

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