İnönü Üniversitesi’nde bilimsel dergi sayısı 8’e yükseldi

Malatya İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (INIJOSS) Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından TR Dizin kapsamında taranmaya kabul edildi. Böylece İnönü Üniversitesi’nin farklı birimleri tarafından çıkarılan ve TR Dizin kapsamında taranan bilimsel dergi sayısı 8’e yükseldi.

2012 yılında yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar 20 sayıyla sosyal bilimler alanındaki eğitime katkı sağlayan INIJOSS’un 2021 yılından itibaren yayımlanan sayıları TR Dizin kapsamında taranacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve derginin editör kurulu üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tolga Oral, “Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenmeye uygun bulundu. Bu başarı ile dergimizin ulusal alanda kabul edilirliği sağlanmış oldu. Bundan sonraki hedefimiz sosyal bilimler literatürüne daha fazla katkıda bulunmak ve uluslararası etki düzeyi yüksek dergilerin tarandığı endekslere dâhil olmak” şeklinde konuştu.

Derginin bu başarısından memnuniyet duyduklarına dikkat çeken Oral, ayrıca bu süreçte dergiye destek veren ve katkı sunan editör kuruluna, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün eski ve yeni yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade etti.