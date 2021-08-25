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İnönü Üniversitesi’nde Aşure ikramı

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversite çalışanlarına ve öğrencilere aşure ikram edildi.

MALATYA 25.08.2021, 12:15
İnönü Üniversitesi’nde Aşure ikramı

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversite çalışanlarına ve öğrencilere aşure ikram edildi.

Mudanya Meydanı`nda, Muharrem Ayı nedeniyle geleneksel olarak tertip edilen aşure ikramına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Neslihan Durak, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Genel Sekreter Mustafa Gezer, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman`ın aşure duası okumasının ardından üniversite çalışanlarına ve öğrencilere aşure ikram edildi. Etkinliğe hem çalışanlar hem de öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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