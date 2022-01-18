İnönü Üniversitesi’nde 2 proje patent aldı

Malatya İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Turgay Seçkin ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kazım Türk ve Prof. Dr. Paki Turgut’un bilimsel araştırma projeleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Patent Belgesi almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin’in “Bir Biyomimetik Yapıştırıcı Malzemesi Üretim Yöntemi” başlıklı buluşu incelemeli olarak patent alırken, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kazım Türk ve Prof. Dr. Paki Turgut’un “Karayolu ve Havaalanı Pistlerindeki Kar ve Buzlanmanın Önlenmesinde Kullanılan Isınabilen Karma Lifli Kendiliğinden Yerleşen Beton Plak” başlıklı buluşu ise Patent Belgesi almayı başardı.