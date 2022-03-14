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İnönü Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen program ile 14 Mart Tıp Bayramı kutlandıç

MALATYA 14.03.2022, 13:51
İnönü Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen program ile 14 Mart Tıp Bayramı kutlandıç

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan hekimliğin sadece bir meslek olarak değil yaşam biçimi olarak kabul ettiklerini ifade ederek, “ Hekimler olarak sağlık hizmetlerinde daha ileriye gidebilmek insanlarımıza en uygun, en hızlı ve en etkin tedaviyi sunabilmek temel hedefimizdir” dedi.

Hastayı korumak adına yapılan hasta hakları düzenlemeleri doktorları sıkıntıya düşürdüğünü belirten Karaaslan, “İnsanı yaşatmanın önemini biliyor. Mesai saati bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Hastamızın sağlığına kavuşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Fakat siyasal ve sosyal politikalar nedeniyle, hasta memnuniyeti, hekim paradigmasında hasta memnuniyetinin ön plana çıkartılması ne hastalara ne de hekimlere faydası olmuştur. Hastayı koruma adına yapılan hasta hakları düzenlemeleri her geçen gün daha çok doktorları köşeye sıkıştırmaktadır. Şiddete uğramaktan çekinen hekim mesleğini icra etmekte zorlanıyor. Risk almaktan kaçıyor. Alınmayan riskler yetersiz ve gecikmiş tedavilere neden oluyor. Sonuçta zarar gören yine hasta oluyor” şeklinde konuştu.

Son yıllarda herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmet felsefesiyle reform niteliğinde düzenlemeler yapıldığına değinen İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Kemal Şener ise “ Sağlıklı bir hayat toplumun vazgeçilmez temel hakkıdır. Etkin, kaliteli ve çağdaş bir sağlık sistemi ve buna bağlı sağlık hizmeti gelişmiş bir toplumun en önemli göstergelerindendir. Son yıllarda ülkemizde herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmet felsefesiyle reform niteliğinde düzenlemeler yapılmış. Sağlık sisteminin çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi için sağlıkta dönüşüm programı başlatılarak çok önemli mesafeler alınmıştır. Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde sağlık hizmetlerinin her kademesinde ve özellikle miadını doldurmuş temel sağlık hizmetlerinde revizyonlar yapılarak dünya standartlarında yenilikler yapılmıştır” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Hilal Ermiş, hekimlerin yaşamış oldukları sıkıntılara değinerek, “Hekimler toplumun sağlığı ve iyiliği için ömrünü sarf eden milli kişiler olarak görülmüş. Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk hekimlerin ve sağlık mensupların yetişmesine çok büyük önem vermiştir ve Türk tıbbının gelişmesinde de Tıp Fakültelerinin, hastanelerin açılmasında da ciddi hizmetleri olmuştur. Böylece tıbbın Anadolu’ya yayılmasını da sağlamıştır. Birçok kısıtlılık adı altında hizmet vermeye çalışırken haksız gerekçelerle yapılan şikayetlere cevap vermek, sayfalarca savunma yazmak, sağlık hizmeti sunumundaki ağır mesai, asistanı ve öğrenci eğitimi, idari işler, hukuki yazışmalar nedeniyle birer bilim insanı olarak bizden beklenen bilimsel araştırmaları yapmaya ne gücümüz ne de vaktimiz kalmaktadır” dedi.

Hekimlik mesleğinin her çağda saygın ve el üstünde tutulan meslek olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “ Bu mesleği değersizleştirmek isteyenler bilmelidir ki altın yere düşmekle paha kaybetmez. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her türlü özlük haklarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Hekimlerin hukuk ve sağlığın gerektirdikleri arasında sıkışıp kaldığını vurgulayan Akpolat, “ Malpraktis davaları hekimlerin hukuk ile sağlığın gerektirdikleri arasında sıkışıp kaldığı ve bir türlü bu cendereden kurtulamadığı bir durumdur. Bizler üniversitemiz bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceğimizi onların her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağımızı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bunu gündemde tutacağımızı üniversitemizin sosyal imkanlarını hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın faydalanması için onların hizmetine sunacağımızı belirtiyorum” diye konuştu. Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali Vekili Mustafa Şahin, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Kemal Şener, İnönü Üniversitesi Rektörü yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekel, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hilal Ermiş, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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