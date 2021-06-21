İnönü Üniversitesi yabancı sınavına ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı’na 54 ülkeden 4 bin 590 yabancı öğrenci katıldı.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (İNÜYÖS 2021), 54 ülkeden 4 bin 590 adayın katılımıyla yurt içinde 4 merkezde ve yurtdışında ise 11 ülkedeki 17 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınava 54 farklı ülkeden 5 bin 44 başvuru yapılırken, 4 bin 590 aday sınava katıldı.

Sınav Azerbaycan, Çad, Moritanya, Somali, Tanzanya, Tacikistan, Pakistan, Kamerun, Ekvator Ginesi, Sudan, Afganistan ve Türkiye olmak üzere 12 ülkedeki 21 merkezde eş zamanlı olarak yapıldı. İnönü Üniversitesi tarafından İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere dört ayrı dilde hazırlanan 80 soruluk test ile sınava katılan adayların temel düşünme becerileri ve matematik bilgileri ölçüldü.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, yurt içinde 4, yurt dışında ise 17 olmak üzere toplam 21 ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavın gerek güvenlik gerekse işleyiş bakımından herhangi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla tamamlandığını vurguladı. Hem teknik altyapı hem de sınavın hazırlanması ve koordinasyonu sürecinde sadece İnönü Üniversitesi’nin imkanlarının kullanıldığını belirten Söylemez, ayrıca değerlendirme ve yerleştirme sürecinde de yine üniversitenin kendi olanaklarının kullanılacağını ifade etti.

İnönü Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna bağlı kalarak İNÜYÖS sınavını her yıl bir adım daha öteye taşımaya ve sınavı daha fazla merkezde yapmaya, daha fazla ülkeye ve adaya ulaşmaya çabaladıklarına dikkat çeken Söylemez, “Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna ve bu çerçevede belirlediği stratejilere bağlı kalarak İNÜYÖS sınavını her yıl daha fazla adayın katılabileceği bir uluslararası öğrenci seçme sınavına dönüştürmeye çabalıyoruz. Bu anlamda geçen yıl yurt dışında 6 merkezde sınav yapabilirken bu yıl bu sayıyı 17’ye çıkardık. Gelecek yıllarda hem merkez sayısını hem de sınavımıza başvuran ve katılan aday öğrenci sayısını daha da artırmayı planlıyoruz” dedi.

Söylemez, 12 ülkedeki 21 ayrı merkezde sınavın başarıyla ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve rektörlük üst yönetiminin ciddi desteklerinin olduğunu vurgulayarak İnönü Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu açısından önem arz eden bu işe katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.