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İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi arasında kültürel işbirliği

Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından “İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi Arasında Kültürel İşbirliğinde İlk adım” isimli program düzenlendi.

MALATYA 22.02.2022, 18:02
İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi arasında kültürel işbirliği

Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından “İnönü Üniversitesi ve Samarqand Devlet Üniversitesi Arasında Kültürel İşbirliğinde İlk adım” isimli program düzenlendi.

Programda İnönü Üniversitesi ve Özbekistan Samarqand Devlet Üniversitesi arasında yapılacak personel ve öğrenci değişimi hareketliliğindeki süreç işleyişine dair detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çevrim içi düzenlenen programa, Samarqand Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Akmal Ahatov, Samarqand Davlat Unıversıtetı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Muhtar Nasirov, ile Samarqand Davlat Unıversıtetı Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Azamat Pardaev, Samarqand Devlet Üniversitesi Uluslararası Eğitim Programları Fakültesi Dekanatı Doç. Dr. Tolqun Urozov, Samarqand Davlat Unıversıtetı Öğr. Gör. Bayram Bilir ve Samarqand Devlet Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinin bölüm başkanları ile İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Erasmus+ Program koordinatörü Hasan Toman, İnönü Üniversitesi Dış ilişkiler Birimi personeli Önder Yücel, Tarih Bölümü Arş. Gör. Çiğdem Kıranşan ile birlikte iki üniversiteden çok sayıda akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteler arası kültürel işbirliği hazırlama protokolü çerçevesinde Erasmus K171 projesinin faaliyet alanları ve katkılarına dair bilgi veren İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Erasmus+ Program koordinatörü Hasan Toman, bu proje ile İnönü Üniversitesi ve Özbekistan Samarqand Devlet Üniversitesi arasında yapılacak personel ve öğrenci değişimi hareketliliğindeki süreç işleyişine dair detaylı bilgilendirmede bulundu.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak İnönü Üniversitesine dair bilgi verdikten sonra yapılacak anlaşmalara hazır olduklarını belirterek İnönü Üniversitesinin her türlü imkâna sahip olduğunu vurguladı.

Daha önce bu proje kapsamında Kazakistan’dan öğrenci kabul edildiğine değinen Prof. Dr. Neslihan Durak bu sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktarırken bu bağlamda yaptıkları diğer projelerle donanımlı bir üniversite olduklarını ifade etti.

Samarqand Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Akmal Ahatov üniversiteler arasında yapılacak her türlü proje için hazır olduklarını ve üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini dile getirirken, Samarqand Davlat Unıversıtetınin şartlarına dair açıklamalarda buldu.

Program soru-cevap şeklinde sona erdi.

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