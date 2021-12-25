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İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından, Malatya İnönü Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına eklendi. Bu kapsamda TYÇ veri tabanına eklenen programlar arasında yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programı, mezuniyet diplomasında TYÇ ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarına yer vermeye hak kazandı.

MALATYA 25.12.2021, 11:37
İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından, Malatya İnönü Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına eklendi. Bu kapsamda TYÇ veri tabanına eklenen programlar arasında yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programı, mezuniyet diplomasında TYÇ ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarına yer vermeye hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) resmi web sitesinde konuyla ilgili yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

“TYÇ’ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.”

Diplomaların ayrıcalıkları

TYÇ ile AYÇ logolu diplomaların sahip olacağı ayrıcalıklara da yer verilen haberde, Türkiye’deki TYÇ veri tabanına eklenen bu 129 lisans program mezunlarının yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterlilikleri ile yurt dışında geçirdikleri öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı ve otomatik olarak tanınmasının sağlanacağı belirtildi. Bununla beraber TYÇ ve AYÇ logolu diplomayla Avrupa’da mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, bu programlardan mezun olanların sınır ötesi hareketinin mümkün olacağı, yurt dışında mesleklerini icra etmelerinin ya da istihdam olmalarının önünün açılacağı ifade edildi. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerinin Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınacağı da haberde mezunların sahip olacağı bir diğer ayrıcalık olarak yer aldı.

Lisans Diploması yurt dışında daha hızlı tanınacak

Türkiye’de sadece 39 üniversitedeki 129 programa Avrupa vizesi çıkarken, İnönü Üniversitesi bu 39 üniversite arasında yer aldı. Böylelikle TYÇ veri tabanına eklenen İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınarak istihdam edilme imkanları artacak ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliği süreçleri kolaylaşacak.

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