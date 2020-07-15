İnönü Üniversitesi Sanal Tanıtım Fuarı’na katılacak
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET KIZILAY, STUDY İN TURKEY 2020 SANAL TANITIM FUARI'NDA İYİ BİR TANITIM YAPIP, ÜNİVERSİTEYE DAHA FAZLA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KAZANDIRMAK İSTEDİKLERİNİ KAYDETTİ.
Malatya İnönü Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği Study in Turkey 2020 Sanal Tanıtım Fuarı’nda yeni öğrencilerini arayacak.
Sanal ortamda iki gün sürecek fuar boyunca İnönü Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Kızılay’ın 12 ayrı dile tercüme edilen selamlama konuşmasıyla, İngilizce ve Türkçe tanıtım filmleriyle, kampüsten fotoğraflarla, elektronik tanıtım kitapçıklarıyla ve broşürlerle uluslararası öğrencilere tanıtılacak. Ayrıca aday öğrencilerle çevrimiçi (online) etkileşim kurulabilecek.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Study in Turkey 2020 Sanal Tanıtım Fuarı’nda iyi bir tanıtım yapıp, üniversiteye daha fazla uluslararası öğrenciler kazandırmak istediklerini kaydetti.
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|35
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|35
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|17. Watford
|35
|34
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