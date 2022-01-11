İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev değişimi

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile fakülte dekanlığına atanan Prof. Dr. Turan Yıldız, görevi Prof. Dr. Nusret Akpolat’tan devraldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık makamında gerçekleşen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Mustafa Gezer ile fakültenin akademik ve idari personelleri katıldı.

Prof. Dr. Nusret Akpolat, görevi devralan Prof. Dr. Turan Yıldız’a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Turan Yıldız ise Prof. Dr. Nusret Akpolat’a çiçek takdim ederek fakülteye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Tören, Sağlık Bilimleri Fakültesinin eğitim-öğretim hizmetleri ile akademik çalışmaları üzerine yapılan sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.