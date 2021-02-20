İnönü Üniversitesi projesine destek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kendiliğinden Yerleşen Hibrit (Karma) Lif Takviyeli Betondan Bir Döküm Tekniği İle Üretilen V Şekilli Betonarme Katlanmış Plak Elemanların Kalınlığı Üzerinde Lif Hibridizasyonunun Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, destek alma hakkı elde etti.

İnönü Üniversitesi tarafından sözü edilen projenin desteklenmeye hak kazanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Kazım Türk’ün yürütücülüğünü yaptığı, Prof. Dr. Paki Turğut’un araştırmacı olduğu bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Metin Katlav’ın bursiyer olarak görev aldığı TUBİTAK 1002 projesi desteklenmeye hak kazandı” denildi.

Açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi: “Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Kazım Türk’ün yürütücülüğünü üstlendiği, "Kendiliğinden Yerleşen Hibrit (Karma) Lif Takviyeli Betondan Bir Döküm Tekniği İle Üretilen V Şekilli Betonarme Katlanmış Plak Elemanların Kalınlığı Üzerinde Lif Hibridizasyonunun Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1002 projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.”