İnönü Üniversitesi öğrencilerinden TÜBİTAK araştırma projeleri başarısı

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 7 öğrencinin projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek hakkı kazandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020 yılının 2. dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerinin sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 7 öğrenci destek hakkı kazandı. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Kaygusuz’un danışmanlığında yürütülen çalışmalarla destek hakkı kazanan öğrenciler, Anılcan Kaya, Utku Ünal, Cihan Öztürk, Muhsin Polat, Yasin Demirtaş, Ali Kutoğlu, Tuğçe Uludağ oldu.