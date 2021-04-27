İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi kuruldu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurularak hizmete giren Kariyer Merkezinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordineli olarak çalışacağını ifade edip, bu merkezin öğrencilerin kariyer planlamalarına ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni kurulan İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünü ziyaret etti. İnönü Üniversitesi merkez kampüsündeki Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleşen ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz ile Kariyer Merkezinde görevli akademik ve idari personeller katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurularak hizmete giren Kariyer Merkezinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordineli olarak çalışacağını ifade edip, bu merkezin öğrencilerin kariyer planlamalarına ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti. İnönü Üniversitesinde 41 bin öğrencinin öğrenim gördüğüne ve bu öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarının üniversite açışından önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yeni kurulan Kariyer Merkezimizin bu anlamda başarılı olacağına inanıyor, merkezimizin öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ayrıca İnönü Üniversitesi Senatosunda alınan kararla “İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü Yönergesi” de yürürlüğe girdi. Kariyer Merkezi Yönergesinde merkezin görevlerine, faaliyet alanlarına, organizasyon yapısına ve amaç ve hedeflerine yer verildi. Merkezin amacının, “Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla İnönü Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme alanlarında danışmanlık yapmak ve mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek” olarak belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde faaliyet göstereceği belirtilen Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde ayrıca Malatya’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sektör temsilcileri ve iş insanları arasından geniş katılımla bir danışma kurulu oluşturuldu.

Merkez, İnönü Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Girişimcilik Merkezinin yerinde hizmet verecek ve üniversitenin akademik birimlerinde, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulacak “Birim Kariyer Ofisleri” ile koordineli olarak faaliyet gösterecek.