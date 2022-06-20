İnönü Üniversitesi Kampüsü dünyanın en güzel kampüslerinden biri seçildi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, radyo söyleşi programında, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip olduklarını belirterek, “Kanada’da saygın bir araştırma kuruluşu bizi 2022 yılının en iyi kampüsü seçti” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay İletişim Fakültesini ziyaret ederek, İnönü Üniversitesi kampüsünde yayın yapan Radyo Kampüs’te Ayşenur Deniz’in sunuculuğunu yaptığı “Eğitim Söyleşileri” isimli programın konuğu oldu. Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin başarısını, 2021-2022 yılı mezuniyet törenini ve son gelişmeleri değerlendirerek,

“2021-2022 eğitim ve öğretim yılında eğitimi tamamen yüz yüze yaptık. Hatta sayılı üniversitelerden birisiyiz. 13 Eylül’de yüz yüze eğitime ilk başlayan, tereddüt etmeyen üniversitelerden birisi olduk. Güz döneminin ardından başarıyla bahar dönemini de tamamladık. Geçtiğimiz Pazar yani 12 Haziran’da diploma mezuniyet töreniyle yılı kapattık. Dönemi çok başarılı bir şekilde bitirdik” şeklinde konuştu.

“Kampüsümüz dünyanın en güzel kampüslerinden birisi”

İnönü Üniversitesindeki kampüs hayatını değerlendiren Kızılay “Üniversitemizin kampüsü dünyanın en güzel kampüslerinden birisi. Bunu nasıl destekleyebilirim, Kanada’da saygın bir araştırma kuruluşu bizi 2022 yılının en iyi kampüsü seçti. 6 kategoride bu seçim yapılıyor. Bunlar, yeşil, atık yönetimi, su yönetimi, iklim ve çevre, yapılan yayınlar gibi faaliyetler hepsi birlikte değerlendiriliyor. ‘Dünya Yeşil Kampüs’ sıralamasında üniversitemiz 2021 Aralık ayı itibarı ile 310’uncu sırada. Kampüsü her hafta daha da güzelleştiriyoruz” dedi.

Programdan sonra Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ve İletişim Fakültesi akademik ve idari personelinin de bulunduğu İletişim Fakültesi binası önünde toplu fotoğraf çektirdiler.