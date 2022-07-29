İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek

Malatya İnönü Üniversitesi, kantin kafeterya yerini, açık teklif usulü ihaleyle kiraya verecek.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemize ait taşınmazlardan, web sitemizde yeri ve niteliği belirtilen mekan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi ile İnönü Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik’in 34. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir” denildi.

İhale konusu taşınmazın niteliği ve yerinin Tıp Fakültesi binası karşısı 403 metrekare kapalı, 200 metrekarelik kantin/kafeterya işletmeciliği yeri olduğuna dikkat çekilirken, 5 Ağustos tarihinde yapılacak ihale ile sözü edilen kantin kafeterya yerinin 10 yıl kiraya verileceği kaydedildi.