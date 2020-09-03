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İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri değişti
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ DEĞİŞTİ (ERKUŞ SOLDA, KIZILAY ORTADA, GEZER SAĞDA
MALATYA 03.09.2020, 17:03
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Malatya İnönü Üniversitesi’ndeki Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Prof. Dr. Hakan Erkuş’un yerine daha önce Genel Sekreter Yardımcılığı ve vekaleten Personel Daire Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Gezer atandı.
İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen görev değişim töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Prof. Dr. Hakan Erkuş’a İnönü Üniversitesi’ne vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Mustafa Gezer Beye yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.
Rektör Kızılay Erkuş’a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.i.Erkuş, Gezer’e hoş geldin çiçeği takdim etti.
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