İnönü Üniversitesi akademik takvimi belli oldu

Malatya İnönü Üniversitesi Senatosu’nda görüşülen Lisans ve Ön Lisans Programlarına ait 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Takvime göre İnönü Üniversitesinde yeni eğitim öğretim dönemi 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

İnönü Üniversitesi Senatosu’nda görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen takvime göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders dönemi 12 Eylül 2022 tarihinde, Bahar Yarıyılı ders dönemi ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak. İnönü Üniversitesini yeni kazanan öğrencilerin kesin kayıt tarihlerinin ÖSYM’nin belirlediği tarih aralığında yapılacağının belirtildiği takvimde, güz yarıyılı ders kayıtlarının tarih aralığı ise 5-10 Eylül 2022 olarak yer alıyor. Güz ve bahar yarıyılları için özel öğrenci ve yatay geçiş başvuruları, bütünleme sınavları, resmi tatiller, mazeretli ders kaydı, uzaktan eğitim ders kayıtları ve sınavı tarihleri ile sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri gibi bilgilerin yer aldığı takvime göre, 2022-2023 Yılı Yaz Okulu başlangıcı 10 Temmuz 2023 olarak planlanırken Yatay Geçiş başvurularında ise YÖK’ün belirleyeceği tarih aralığının esas alınacağı belirtildi.