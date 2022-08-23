İnönü Üniversitesi adını yarı finale yazdırdı

Malatya İnönü Üniversitesi, futbol şampiyonasında adeta gol oldu yağdı ve adını yarı finale yazdırdı. İnönü Üniversitesi, TÜFAD’ı 7-2 mağlup etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, geçtiğimiz günlerde kalp krizinden vefat eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Zeyno adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

Yeşiltepe futbol sahasında oynanan karşılaşmalarda, İnönü Üniversitesi, TÜFAD’ı 7-2 mağlup etti. Oynanan çeyrek final maçları sonunda, Emniyet, İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşmaları 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Çarşamba günü 19.00 Emniyet - İnönü Üniversitesi, 20.15 Büyükşehir - jandarma karşı karşıya gelecek ve finali oynayacak takımlar belli olacak.