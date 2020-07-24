İnönü Üniversitesi 4’ncü sırada
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 4’NCÜ SIRADA
Malatya İnönü Üniversitesi, dezavantajlı gruplara yönelik en çok faaliyet düzenleyen 4’üncü üniversite oldu.
Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı 2019 yılına ait raporda, İnönü Üniversitesi, "Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" sıralamasında 4’üncü olarak yer aldı. Rapora göre, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 248 faaliyet ile birinci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 236 faaliyet ile ikinci, Hacettepe üniversitesi 192 faaliyet ile üçüncü, İnönü Üniversitesi 106 faaliyet ile dördüncü ve Başkent Üniversitesi ise 100 faaliyetle beşinci oldu.
Rapora göre, dezavantajlı gruplara yönelik 50 ve üzeri faaliyet düzenleyen devlet üniversitesi sayısı ise 9 oldu. İnönü Üniversitesi 2019 yılında 106 faaliyet düzenleyerek ilk beş arasına girdi.
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