İnönü öğrencileri, eşdeğer ödülü aldı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, "İklim Değişikliğine Uyumlu Kırsal Mahalle Planlama ve Tasarım Rehberi" projesi ile PEMKON’dan eşdeğer ödülü aldı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi ödülleri sahiplerini buldu. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi ödüllerine başvuran projelerin değerlendirmesini yapan, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON), dereceleri açıkladı. PEMKON Seçici Kuruluna gönderilen 27 projenin değerlendirmesini tamamlayarak, 3 projeye eşdeğer ödül, 2 projeye de mansiyon ödülü verilmesine karar verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eşdeğer ödülü alan öğrencileri kutladı. Kızılay, "İklim Değişikliğine Uyumlu Kırsal Mahalle Planlama ve Tasarım Rehberi Projesi ile öğrencilerimiz PEMKON’dan eşdeğer ödül aldı. Danışman hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.