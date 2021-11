İnönü Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne yeterlilik belgesi

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, kadın hastalıkları ve doğum alanında tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili standartları karşılamış olduğunu gösteren yeterlilik belgesi aldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Karaer, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu tarafından verilen “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’yle ilgili verdiği bilgide belgenin öneminden söz etti.

Karaer, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, kadın hastalıkları ve doğum alanında tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili standartları karşılamış olduğunu gösteren yeterlilik belgesi almıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisansüstü eğitim konusunda akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ilk anabilim dalı olmanın yanı sıra Türkiye genelinde kadın hastalıkları ve doğum alanında bu standartları karşılayan ikinci anabilim dalı olmuştur” dedi.

TJOD Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu’nun İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nı ziyaret ettiğini dile getiren Karaer, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı eğitim programının hem Avrupa’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimini düzenleyen en üst organ olan European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) eğitim standartları, hem de TC Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı çerçevesinde düzenlenmiş olması, laparoskopik simülasyon eğitim odasının bulunması, maketler üzerinde simülasyonlu eğitim modellerinin bulunması, TUKMOS ve EBCOG çekirdek müfredatlarına uygun olan teorik eğitim programının uzaktan eğitim sistemine aktarılması ve tüm asistanların 7 gün 24 saat online eğitim programına ulaşma imkanının olması, güncel literatür temel alınarak hazırlanan hasta akış şemalarının bulunması ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan 4 asistanın kliniğimizde uzmanlık eğitimi görmesi kurumu ziyaret eden TJOD akreditasyon birimi tarafından takdir edilmiştir. Bu nedenlerle 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere, Anabilim Dalımıza kadın hastalıkları ve doğum alanında tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili standartları karşılamış olduğunu bildiren yeterlilik belgesi verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Karaer, “Günümüzde eğitimin kalitesi ve eğitim verilen yerin tanınırlığı, ulusal ve uluslararası güncel standartlarla değerlendirilerek akreditasyondan geçmektedir. Buna göre Anabilim Dalımızın üniversitemizde ilk ve ülkemizde ikinci olarak almış olduğu bu uzmanlık eğitimi yeterlilik belgesi, üniversitemiz ve anabilim dalımız için büyük bir başarı ve gurur vesilesidir” şeklinde konuştu.

Karaer, “Bu başarı ve gururun yaşanmasında her konuda büyük katkıları olan başta rektörümüz sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere, eğitim ortamını hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen dekanımız sayın Prof. Dr. Mahmut Durmuş’a ve anabilim dalımızın bu belgeyi almasında emeği geçen tüm öğretim üyelerine, hemşirelere, ebelere ve diğer yardımcı sağlık personellerine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.