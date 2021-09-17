İnönü İlahiyat Fakültesi’nde görev değişimi

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile fakülte dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Kubat, görevi Prof. Dr. Fikret Karaman’dan devraldı.

İlahiyat Fakültesi dekanlık makamında gerçekleşen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat ile akademik personeller katıldı.

Prof. Dr. Fikret Karaman görevi devralan Prof. Dr. Mehmet Kubat’a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Mehmet Kubat ise Prof. Dr. Fikret Karaman’a çiçek takdim ederek fakülteye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tören, İlahiyat Fakültesinin eğitim-öğretim hizmetleri ile akademik çalışmaları üzerine yapılan sohbet ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.