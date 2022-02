İnönü, "2021 Yılının Üniversitesi" seçildi

Malatya İnönü Üniversitesi, International Achievements Research Center (IARC) tarafından düzenlenen “Yılın Üniversitesi Açık Uluslararası Yarışması”nda “Üniversite Kampüsü” kategorisinde “2021 Yılının Üniversitesi” (University of the Year 2021) seçildi.

Dünyadaki üniversiteleri her yıl düzenlediği “Yılın Üniversitesi Açık Uluslararası Yarışması”nda akademik mükemmellik, yenilikçi araştırma, üniversite kampüsü, öğrenci desteği, uluslararası iş birliği, yönetişim ve liderlik, toplumsal katılım, kariyer hizmetleri kategorilerine göre değerlendiren kurum, bu kategorilerde “Yılın Kazanan Üniversiteleri”ni (Winner University of the Year) yayımlıyor. Ayrıca yılın üniversitesi olma başarısı elde eden yükseköğretim kurumlarına “Winner University of the Year” amblemi ile sertifika (Tanınma Belgesi) veren kurum, bu materyallerin uluslararası marka iletişimi ve tanıtım faaliyetlerinde kullanımına olanak sağlıyor.

Kurumun 2021 yılı için düzenlediği ve dünyadan birçok üniversitenin değerlendirildiği yarışmaya katılan Malatya İnönü Üniversitesi “Üniversite Kampüsü” kategorisinde yılın üniversitesi seçildi. Elde edilen bu başarıyla İnönü Üniversitesi IARC’nin resmi web sayfasında “2021 Yılının Kazanan Üniversiteleri” bölümünde “2021 Yılının Üniversite Kampüsü Kazananı” olarak yer almaya ve kurum tarafından verilen sertifika (Tanınma Belgesi) ile “Winner University of the Year 2021” amblemini kullanmaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesiyle ilgili kurumun web sitesinde hazırlanan sayfada ise üniversitenin kurumsal bilgileri ile “Yeşil Kampüs Kültürü” anlayışı çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve son yıllardaki “Dünya Yeşil Kampüs Sıralamaları”nda elde ettiği başarılar yer alıyor.