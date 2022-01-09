Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası olağan genel kurulu yapıldı. Rekor katılımın olduğu kurulda mevcut Başkan İnce Güven tazeledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların genel kurulları devam ediyor. Ocak ayı itibariyle başlayan oda seçimlerine Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçlar Esnaf Odası olağan genel kurulu ile devam edildi. Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 700’den fazla üyenin oy kullandığı seçimlerde Mesut İnce 567, Fazlı Boran ise 137 oy aldı. Bu sonuçların ardından Mesut İnce yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yaparak minibüsçü ve servisçi esnaflarına teşekkür eden Başkan İnce, kazananın Minibüsçüler ve Umum Servisçiler esnafının olduğunu kaydederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan İnce’nin yönetim kurulu Ali Arıca, Ergun Özen, Hasan Hüseyin Kaçar, İsmet Kasar, Abdullah Çelik, Fevzi Akıncı’dan, denetim kurulu ise Yunus Kılınç, Erkan Karakoç, Emir Gökhan Gönültaş’tan oluştu.