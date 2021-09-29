Son Dakika
Erkek arkadaşının evinden çıkan 15 yaşındaki kayıp kız: Babam hep dövüyordu, onlardan görmediğim ilgiyi gördüm
İlkokul öğrencilerine güvenli internet eğitimi
Malatya’da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.
MALATYA 29.09.2021, 17:00
Malatya’da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda 360 ilkokul öğrencisine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
“Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda öğrencilere internetin bilinçli kullanılması konusunda bilgiler aktarıldı.