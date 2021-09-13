Malatya ’da eğitim-öğretim yılı "İlköğretim Haftası" kutlama programı düzenlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ve ilköğretim haftası kutlamaları kapsamında Malatya Yeşilyurt Niyazi Mısri İlkokulu’nda tören düzenlendi

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli eğitim Müdürü Battal Kanbay,2021-2022 yılının, huzur ve başarılar getirmesini dileyerek, ”Pandemi Dönemi, yani tarihin en uzun teneffüsü inşallah sona eriyor. Öğrencilerimiz sıralarını, öğretmenlerimiz derslerini çok özlediler, bunu biliyoruz. Okul kokusunu hepimiz içimize çekmek istiyoruz” dedi.

Öğrencilerin okula yeniden motive olma konusunda öğretmenlere uyarıda bulunan Kanbay, ”Öğrencilerimizin okula yeniden motive olmaları konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğinizden hiç bir kuşkumuz yok. Sizler, insanlığı güzel bir yere taşımak için büyük çaba gösteriyorsunuz. "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, kuşaklar elbette sizlerin eseri olacaktır. O kocaman yüreğinize güveniyorum. Çocuklarımızın yüreğine en iyi sizlerin dokunacağını biliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eğitim ve öğretim bunda inşallah pandemi olmadan yüz yüze devam etmek olduğunu ifade ederek, “ Bizim amacımız çocuklara öğrettiklerimizin başta kendimiz nefisimize tatmin etmek. Çocuklarımız öğrendikleri ile başta kendilerine, ailelerini, içinde yaşadığı topluma ve milletimize hayırlı birer birey olmak” ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Barış ise eğitiminin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatın devam ettirdiği ilim ve irfan yuvalan olan okullar bu manada milletimizin geleceğinin inşa edildiği mekânlardır.

Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bilgilerle donatırken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur" ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın 2021 - 2022 yılına hazır olduğunu da ifade eden Vali Baruş, "Bazı okullarımız inşaat aşamasında, bazı okullarımız ihale aşamasında, proje çalışmaları ya da imar çalışmaları devam eden okullarımız var. Öğrencilerimizin derslerini aldığı okul binaları yanında, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça yapabileceği alanların artırılması için de çalışmalar yapıyoruz. Malatya olarak, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında; 691 resmi ve 125 özel okulda olmak üzere toplam 7 bin 784 derslikte, 13bin 127 Öğretmen ve 168bin 918 öğrencimizle eğitime başladık” diye konuştu.