Ilkım’a uluslararası görev

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engelliler Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Mehmet Ilkım, Üniversiteler Arası Güreş Dünya Şampiyonasında Uluslararası hakem olarak görev alacak.

Samsun’da 21-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Güreş Dünya Şampiyonasında Uluslararası hakem olarak görev alacağından dolayı mutlu olduğunu belirten Ilkım, ‘’Üniversiteler Arası Güreş Dünya Şampiyonası 21-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak. Ben de ülkemizi şampiyonada temsil edecek uluslararası iki hakemden biriyim. Üniversiteler Arası Dünya Güreş Şampiyonasında ilimizi temsil ederken, rektörümüzün ve üniversitemizin desteklerini sonuna kadar arkamda hissettiğimi söyleyebilirim” dedi.