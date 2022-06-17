İletişimcilere moral ve motivasyon aşılandı

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Malatya’nın Darende ilçesine gezi düzenlendi. İletişim öğrencilerine, moral ve motivasyon aşılamayı amaçlayan gezide öğrenciler Darende ilçesini beğendi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve İNÜHABER Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Fatma Nisan’ın koordinatörlüğünde, İNÜHABER Merkezi’nde görev alan öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte önce Günpınar Şelalesi gezildi. Daha sonra piknik etkinliğinde buluşan öğrenciler, Darende’de Somuncu Baba Külliyesi’ni gezdi.

Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Fatma Nisan, “İNÜHABER Merkezi yılın 12 ayı boyunca faaliyet göstermekte ve Üniversitemizde gerçekleşen etkinliklerin duyurulması hususunda önemli görevler üstlenmektedir. Bu anlamda İNÜHABER Merkezi sadece öğrencilerimizin uygulama alanı değil aynı zamanda İnönü Üniversitesinin dışarıya açılan yüzü konumundadır. Özellikle eğitim ve öğretim dönemi boyunca İNÜHABER Merkezi’nde yoğun bir şekilde çalışan öğrencilerimize bu gezi etkinliğiyle moral ve motivasyon aşılamayı amaçladık” ifadelerini kullandı.