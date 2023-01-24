İletişim öğrencilerine sosyal diploma da verilecek

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Bölümü öğrencilerine öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetleri kayıt altına almak amacıyla Sosyal Transkript Uygulanacak. Uygulama ile üniversite öğrencilerine sosyal transkript, diploma eki olarak sunulacak

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi iletişim öğrencilerine, Transkript Uygulaması hakkında bilgi verdi. Kızılay, sosyal Transkriptin ders dışındaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri kapsadığını belirtti. Bu transkriptin diploma eki olarak öğrencilere sunulacağını ifade eden Kızılay, “İnönü Üniversitesi olarak bu eğitim ve öğretim yılında sosyal transkripti öğrencilerimize vermeye başlıyoruz. Sosyal transkript, akademik ders, sınav sonuçlarından sonra diploma eki olarak verdiğimiz transkriptin yanında ikinci bir transkript de olacak. Bu sosyal transkript, derslerin dışındaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümünü, öğrencimizin eğitim ve öğretim hayatı boyunca ön lisans veya lisans okuyorsa, hatta lisansüstü eğitimi boyunca katıldığı bütün sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, sanatsal ve sportif faaliyetleri içerecek. Bunlar diplomanın eki olarak sunulacak ve gittiği iş başvurusunda veya farklı alanlarda katılım belgesi olarak gösterilebilecek” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesinin topluluklar, kulüpler açısından zengin bir kampüse sahip olduğunu dile getiren Kızılay, öğrencilere öğrenim süresi içerisinde sosyal faaliyetlerle destek olmak istediklerini belirtti.

Sosyal Transkript Uygulaması ile diğer üniversitelere de örnek olacaklarını vurgulayan Kızılay “Yaptığımız sosyal transkript çalışmasıyla öğrencilerimize diploma eki vermek istiyoruz. Bu uygulamayla yükseköğretim alanında diğer üniversitelerimize de İnönü Üniversitemiz örnek olmuş olacak. Hedefimiz öğrencilerimize bu diploma ekini vererek onların ileriki iş ve sosyal hayatlarında kendilerini üniversite döneminde yetkinlik kazandıkları bu sosyal birikimle daha huzurlu, daha başarılı olmalarını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamaktır” dedi.

İki yıl boyunca ciddi bir çalışmayla ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle bu çalışmaya imza attıklarına dikkat çeken Kızılay, uygulamanın yazılımının da İnönü Üniversitesi bünyesindeki Teknokent tarafından yapıldığının altını çizerek sözlerini sonlandırdı.